Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté objasnili sérii vloupání

ŽĎÁRSKO: Dvacetiletý muž byl obviněn ze čtyř trestných činů

Žďárští kriminalisté na základě intenzivního prověřování objasnili čtrnáct případů vloupání a pokusů vloupání do provozoven a školských zařízení, ke kterým došlo v době od začátku prosince loňského roku do začátku února letošního roku. Pachatele podezřelého z této trestné činnosti koncem dubna kriminalisté zadrželi a policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Pachatel svým jednáním způsobil škodu kolem čtyř set tisíc korun. Dvacetiletý muž ze Žďárska, který byl již v minulosti soudně trestán, byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů. Nyní mu za tuto majetkovou trestnou činnost hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Intenzivní práce na jednotlivých případech začala pro policisty v prvním týdnu prosince loňského roku, kdy došlo k pěti případům vloupání do provozoven ve Velké Bíteši a jednomu pokusu vloupání do prodejny v obci nedaleko Velké Bíteše.

V časovém rozmezí dvou dnů, tehdy neznámý pachatel, vnikl do objektů tří podniků, jejichž prostory prohledal a odcizil mimo jiné finanční hotovost, elektroniku, alkohol, cigarety a potraviny, čímž způsobil škodu kolem sto šedesáti tisíc korun. Dále se pachatel ve stejném časovém rozmezí pokusil vloupat do prodejny v obci nedaleko Velké Bíteše, což se mu nepodařilo. Do stejného objektu se však vrátil na konci prosince, odkud odcizil dárkový balíček a způsobil škodu na poškození části prodejny.

V rámci prvního prosincového týdne došlo ještě k dalším dvěma případům vloupání ve Velké Bíteši. Pachatel vnikl na pozemek u rodinného domu, kde poškodil dlažbu, z níž si část odnesl. Dlažbu poté použil při dalším vloupání, kdy vnikl do jedné z provozoven ve stejné ulici, odkud odcizil pokladnu s finanční hotovostí a platební kartou. Dále pachatel vnikl do vnitřních prostorů další prodejny, kde odcizil finanční hotovost, tabákové výrobky, předplacené SIM karty a stírací losy. Poškozeným tak vznikla celková škoda kolem sto dvaceti tisíc korun.

V polovině prosince loňského roku pachatel vnikl ještě do části prostorů restaurace v jedné z obcí nedaleko Velké Bíteše, kde se mu nepodařilo něco odcizit. Na konci prosince potom vnikl do objektu prodejny v obci poblíž Velkého Meziříčí, kde odcizil různé zboží a poškodil elektroniku, čímž způsobil škodu v hodnotě kolem pětašedesáti tisíc korun.

Během měsíce ledna letošního roku se pachatel zaměřil na budovy školských zařízení. Z celkových pěti případů se mu čtyřikrát podařilo vloupat do vnitřních prostorů budov. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, se pohybovala v řádech desítek tisíc korun.

Posledním případem, ze kterého je muž obviněn, je vloupání do jednoho z podniků ve Velké Bíteši, odkud pachatel odcizil příruční pokladnu s finanční hotovostí kolem deseti tisíc korun.

Kriminalisté na jednotlivých případech intenzivně pracovali a na základě výsledků prověřování zadrželi koncem dubna v dopoledních hodinách na Žďársku muže, který byl z uvedené trestné činnosti podezřelý. „V souvislosti s případy vloupání, ke kterým došlo na konci loňského roku a na začátku roku letošního ve Velké Bíteši a jejím okolí, jsme zadrželi dvacetiletého muže ze Žďárska, uvedl npor. Mgr. Radek Uhlíř, vedoucí oddělení obecné kriminality. Na základě shromážděných důkazů kriminalisté zahájili trestní stíhání dvacetiletého muže. „Muž byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů, a to přečinů krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ uvedl Radek Uhlíř.

Jedná se o muže, který byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost dvakrát odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, a to v roce 2016. Finanční prostředky a věci pocházející z trestné činnosti muž použil pro svoji potřebu.

„Obviněnému muži za spáchání uvedené trestné činnosti hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal Uhlíř.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

9. května 2018

vytisknout e-mailem Google+