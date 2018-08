Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Distributor pervitinu skončil ve vazbě

TŘEBÍČSKO: Ve vozidle muž převážel mimo jiné i střelnou zbraň

Za mřížemi skončil muž, který na Třebíčsku a Brněnsku distribuoval pervitin. Jeho trestnou činnost ukončili kriminalisté třebíčského územního odboru tento týden, podezřelého muže zadrželi a zahájili jeho trestní stíhání. Při prohlídkách domu a vozidla kriminalisté zajistili varnu pervitinu, drogy, peníze a také střelnou zbraň. Osmatřicetiletý muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl na podaný návrh vzat do vazby. Trestné činy, ze spáchání kterých byl aktuálně obviněn, nemusí být ale poslední, kriminalisté totiž dále prověřují podezření, že se obviněný muž dopustil kromě drogové ještě majetkové trestné činnosti, a okolnosti ohledně střelné zbraně, kterou muž vlastnil.

Potírání drogové trestné činnosti patří mezi dlouhodobé priority třebíčských kriminalistů a při odhalování pachatelů jsou dlouhodobě velmi úspěšní. V prvních šesti měsících letošního roku prověřovali v této oblasti již 59 trestných činů, což je o čtrnáct více než ve stejném období vloni. Drogová trestná činnost patří mezi skrytou a její odhalování je spojeno s pečlivým vyhledáváním a intenzivní operativní činností kriminalistů, zvyšování počtu odhalených trestných činů tak značí jejich úspěšnou a velmi dobrou práci. Páchání drogové trestné činnosti je navíc často spojeno s jinými druhy kriminality, zejména majetkovou a také násilnou, úspěšná práce kriminalistů při odhalování a dopadení pachatelů drogových deliktů se pak pozitivně odráží v poklesu počtu těchto trestných činů a vyšší objasněnosti.

Také za dopadením osmatřicetiletého muže z Třebíčska stojí výborné operativní šetření třebíčských kriminalistů. Muže důvodně podezřelého ze spáchání drogové trestné činnosti zadrželi policisté v úterý 31. července v Hrotovicích, kde ho zastavili ve vozidle Opel, které řídil, i když to má soudem zakázáno. Zadrženého muže odvezli na oddělení policie, kde byl umístěn do policejní cely. Kriminalisté provedli prohlídku vozidla a objektu domu, kde muž v současné době bydlel. Zajistili předměty a chemikálie určené k výrobě drogy, kdy se jednalo o varnu pervitinu, krystalickou látku a střelnou zbraň, kterou měl muž ve vozidle. Zajištěné věci budou podrobeny zkoumání na odborných policejních pracovištích. Dále kriminalisté zajistili finanční hotovost a předměty, které mohly být použity nebo získány při majetkové trestné činnosti, také ty budou prověřovány.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže. „Osmatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Dále sdělil policejní inspektor muži ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, a to v souvislosti s jeho řízením vozidla, i když to má soudem zakázáno.

Osmatřicetiletý muž byl obviněn z toho, že poskytoval dalším lidem pervitin. Drogu prodával, případně ji poskytl i zdarma. Pervitin muž distribuoval na Třebíčsku, zejména v Hrotovicích a Jemnici, a dále v obcích na Brněnsku, dalším lidem poskytl několik desítek gramů pervitinu.

Obviněný muž byl v minulosti již více než patnáctkrát soudně trestán za různorodou trestnou činnost, včetně drogové. Z výkonu trestu odnětí svobody byl naposledy propuštěn vloni v létě a za jiný spáchaný trestný čin byl opět potrestán letos v květnu, kdy mu byl mimo jiné uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech vozidel, a to na dobu dvou let. Obviněný muž je sám dlouhodobým uživatelem drog.

„Podali jsme státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů Milan Špaček. Poté, co soud rozhodl o vzetí osmatřicetiletého muže do vazby, eskortovali ho policisté do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Mimo jiné prověřují také podezření, že se obviněný muž dopustil ještě majetkové trestné činnosti. Dále policisté zkoumají zbraň, kterou muž měl, a zda se nedopustil v souvislosti s jejím držením dalšího trestného činu, kriminalisté budou také zjišťovat, zda nebyla použita k protiprávnímu jednání.

Za spáchaný přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

2. srpna 2018

