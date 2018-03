Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátrání po vězni

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 41 letém vězni z věznice z Horního Slavkova, který měl do dnešních ranních hodin povoleno opuštění věznice v souvislosti s návštěvou. Do současné doby se však do věznice nevrátil.

Na sobě měl modré rifle a tmavou mikinu. Dnes v dopoledních hodinách se měl údajně nacházet v Lázních Kynžvart.

Vězeň vykonává trest odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost.

Policisté žádají širokou veřejnost o spolupráci při pátrání. V případě jakýchkoliv poznatků k pobytu nebo pohybu hledaného vězně, volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Kateřina Krejčí

25. 3. 2018

