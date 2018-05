Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po dívce

CHEBSKO – Volejte na linku 158

Chebští kriminalisté pátrají po 14leté dívce z Hranic. Hledaná dívka je asi 164 cm vysoká má štíhlou postavu, hnědé oči a dlouhé černé vlasy.

Dívka byla naposledy spatřena v obci Hranice u Aše, kdy nastupovala do autobusu směrem na Cheb a po té měla pokračovat vlakem směrem přes Plzeň do Počátek po povolené dovolence do VÚM Počátky, kam však do současné doby nedorazila a o sobě nedala vědět.

Další informace k pohřešované osobě naleznete http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11210503181617

V případě jakýchkoliv informací k této hledané osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Bc. Soňa Hergezelová

11. 5. 2018

