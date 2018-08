Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zpět do školních lavic

Brno: Se začátkem školního roku je spojen i zvýšený provoz na silnicích.

Prázdniny pomalu končí a v pondělí na děti opět čekají školní lavice. Dva měsíce většina školáků trávila mimo domov, ať už na letních táborech nebo na dovolených s rodiči. Koncem prázdnin se vrací zpět domů, protože je třeba začít s přípravami do školy. Se začátkem školního roku je spojený i zvýšený provoz a pohyb dětí na silnicích. První školní den spěchají děti do školy plné dojmů z prázdnin a zapomínají na dodržování základních pravidel bezpečnosti v silničním provozu. Na správné a bezpečné přecházení silnic budou v měsíci září dohlížet i policisté.

S dětmi které usednou poprvé do školních lavic, by rodiče měli cestu do školy několikrát projít a najít nejbezpečnější místa pro přecházení vozovky. Cesta do školy by měla být bezpečná, i když je o nějaký ten krok delší.

Rady pro rodiče malých chodců:

Povídejte si se svými dětmi o nebezpečích, která jim hrozí v silničním provozu.

Názorně s nimi procvičujte orientaci v silničním provozu (vozovka, chodník, přechod pro chodce, semafor…).

Základní pravidlo pro přecházení: 3x se rozhlédnout: VLEVO, VPRAVO, VLEVO, navázat s řidičem oční kontakt a RYCHLE PŘEJÍT!

Naučte děti poznávat barvy, tvary, seznamujte je s různými dopravními prostředky a jejich využitím, procvičujte pravé a levé strany. Vysvětlete jim význam dopravních značek, které jsou v blízkosti vašeho bydliště a při cestě do školy.

Nepodceňujte vlastní příklad. Dospělí ve spěchu (s dítětem za ruku) klidně přeběhnou cestu na červenou či před projíždějícím vozidlem.

Upozorňujte při každé příležitosti své děti, jak velkou rychlostí se k nim auto blíží. Neumí zatím odhadnout vzdálenost vozidel a tím ani vzdálenosti bezpečné pro přecházení.

Vybavte své ratolesti reflexními doplňky. Objasněte jim, jak důležité je v provozu být viděn.

Děti vědí, že chodník je pro chodce a silnice pro řidiče. Zdůrazňujte jim, že to nejsou místa vhodná pro hraní (a to ani místa s malým provozem).

Také hraní v blízkosti silnice je velice nebezpečné. I to by měly děti pravidelně slýchat.

Upozorněte děti, jak je nebezpečné se s někým cizím dávat do řeči na ulici či sedat s ním do auta.

nprap. Petra Hrůzová

