Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická DN na Písecku

Písek - Střet dvou osobních vozidel si vyžádal dva těžce zraněné muže, řidička nehodu nepřežila.

K tragické dopravní nehodě došlo dnes krátce po sedmé hodině ranní na Písecku za obcí Radobytce. Řidička vozidla Š Octavia přejela zatím z nezjištěných příčin do protisměru, jela od Písku na Čimelice a čelně havarovala do vozidla značky Alfa Romeo, toto vozidlo jelo od Čimelic na Písek. Po střetu se obě vozidla ocitla mimo komunikaci. Hasiči i záchranáři vyprostili dva zraněné muže a po prvotním ošetření je letecky transportovali do nemocnice. Jednalo se o řidiče vozidla Alfa Romeo a spolujezdce ze Škody Octavie. Řidička Octavie bohužel svým zraněním na místě podlehla. Silnice byla celé dopoledne obousměrně uzavřena. Odklon dopravy řídili policisté.

29. května 2018

29. května 2018

