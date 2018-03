Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vloupání do areálu

OLOMOUC - Škoda se vyšplhala na téměř 126 000 korun.

Z trestných činů krádež a poškození cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy v době z 25. 3. na 26. 3. 2018 vnikl do oploceného areálu na ulici Křelovské v Olomouci, kde se následně vloupal do několika objektů. Dvou stavebních buněk, elektrocentrály, dvou skladů, jedné z budov a bez povšimnutí nenechal ani nádrž zaparkovaného nákladního vozidla. Z jedné ze stavebních buněk pak odcizil různé pracovní nářadí - jako např. stolařské svěrky, kleště, elektro zkoušečku, kombinované kleště, štípací kleště apod., elektrocentrálu pouze prohledal, z vozidla odčerpal 70litrů motorové nafty a z obou skladů pak odcizil různé pracovní nářadí – vrtáky, příklepovou vrtačku, bourací kladiva, svářečku apod. Nakonec vnikl i do jedné z budov, kterou prohledal, ale nic z ní neodcizil. Celková škoda odcizením a poškozením je odhadována na téměř 126 000 korun. Pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí za oba trestné činy, až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Irena Urbánková

27. března 2018

