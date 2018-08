Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Prázdniny končí

PROSTĚJOVSKO - Myslete na opatrnost při cestě do školy.

Dnes je poslední den prázdnin a od začátku nového školního roku nás dělí už jen víkend. To znamená konec bezstarostnosti dětí a jejich návrat do škol. Proto se děti, ale i řidiči, musí přeladit z „prázdninového naladění“ a opět se plně soustředit na cesty do školy, zejména s ohledem na bezpečnost v dopravě. Proto policisté v celé republice v prvním týdnu nového školního roku ve větší míře vyjdou do ulic v rámci akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Policisté při akci budou na provoz dohlížet převážně v okolí škol, ale také na místech vyššího pohybu dětí. Ale nejen, že budou dohlížet, ale budou také aktivně zasahovat do provozu a dětem i řidičům připomínat pravidla pro přecházení přes komunikace, nejen na přechodech pro chodce. Akce se na Prostějovsku zúčastní desítky policistů.

Stěžejními radami bude připomenutí, že se chodec před vstupem na vozovku musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu. Podle zákona o silničním provozu chodec nesmí, ani na přechod pro chodce, vstoupit bezprostředně před blížícím se vozidlem. Řidiči by pak měli dbát zvýšené opatrnosti vždy, když zjistí pohyb dětí v okolí silnice. Může se stát, že dítě například po dlouhé době uvidí spolužáka, zapomene na opatrnost a náhle vběhne přímo před jedoucí vozidlo.

por. Mgr. František Kořínek

31. srpna 2018

