Povedená trojice

OLOMOUCKO, LITOVEL - Mohou skončit až na dva roky za mřížemi.

V úterý 31. 7. 2018 v dopoledních hodinách, byly v jedné z prodejen v Litovli přistiženy při krádeži dvě ženy a jeden muž. Společným jednáním si do batohů či tašek uschovali různé zboží – kávu, alkohol, sladkosti, kosmetiku a 19kusů dobíjecích karet na telefon za celkem 6 522 korun a prošli přes pokladnu, aniž by za zboží zaplatili. Následně se i s kradeným zbožím dali na útěk. Na místo byli přivoláni strážníci Městské policie Litovel, kteří zjistili, že všichni tři podezřelí utekli směrem k autobusovému nádraží a vlakové zastávce. Muž pak vnikl přes plot na pozemek jednoho z rodinných domů, kde odhodil batoh s větší částí odcizeného zboží a ukryl se na stromě. Tam se ho podařilo ve spolupráci s policisty vypátrat. V okamžiku, kdy muže policisté spatřili, seskočil ze stromu a snažil se utéct. To se mu již však nepodařilo. Další dvě ženy byly vypátrány na vlakovém nádraží. Jak policisté zjistili, jednalo se o muže ve věku 26let a ženy ve věku 24let z Olomoucka. Ještě téhož dne policisté oběma ženám sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádež, spáchaného formou spolupachatelství a 24letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádež, spáchaného formou spolupachatelství a trestného činu porušování domovní svobody. V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

1. srpna 2018

