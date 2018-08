Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté na táboře

HRANICKO - Policisté přijeli na pozvání do dětského letního tábora.

V uplynulém týdnu jsme navštivili dětský letní tábor v lokalitě obce Nejdek, který je schovaný uprostřed krásné přírody. To byl jistě záměr pořadatelů, protože se jednalo o tábor se zaměřením na myslivost a vše, co je s ní spojeno. Hlavní vedoucí tábora nás požádala o seznámení dětí s prací policie a protože se nejednalo o školní rok, tak jsme naši přítomnost pojali trochu netradičním způsobem. Pro děti jsme připravili tři stanoviště, na kterých se střídaly skupinky a formou her, otázek a odpovědí se dozvěděly spoustu informací a hlavně to, co je zajímalo. Na jednom ze stanovišť si mohly vyzkoušet střelbu z laserové pistole, jejiž obdobu používají policisté ve službě. Na dalším stanovišti si každý mohl vyzkoušet naši výstroj a výzbroj a na posledním jsme jim udělali otisky prstů a povídali si o práci policistů. Při povídání některé děti konstatovaly, že práce policistů je obdobná jako myslivců, protože také dohlížejí na klid a pořádek, ale v lese. Asi po třech hodinách jsme z tábora odjížděli s příslibem, že se následující rok opět vrátíme.

por. Mgr. Miluše Zajícová

20. srpna 2018

