Kradli ve sběrném dvoře

Český Krumlov - Policisté řeší trojlístek zlodějů.

Zloději „koumáci“ navštívili sběrný dvůr v Českém Krumlově. Ve čtvrtek v noci zadrželi dva pachatele (1990, 1999) a jednu pachatelku (1994) při vloupání do sběrného dvora. Trojlístek vypáčil plechové kontejnery a k odnesení si připravil elektrospotřebiče, jako vysokotlaký čistič, elektrickou leštičku, motorovou sekačku, křovinořez. Všechen lup byl však nefunkční. Co také čekat ve sběrném dvoře. Poškozením však pachatelé způsobili škodu za více jak 10 000 korun. Pro trestný čin krádeže vloupáním a poškození cizí věci stanou do dvou týdnů před soudem. Policisté totiž případ řeší formou zkráceného přípravného řízení. To se jim to vyplatilo!

15. dubna 2018

