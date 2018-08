Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradli v kanceláři

Kradli v kanceláři

Tepličtí policisté objasnili krádež, ke které došlo minulý týden v pátek v obchodním centru. Na kolegy se obrátily prodavačky jednoho z obchodů, že jim někdo z kanceláře ukradl mobilní telefon a peněženku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí. Policisté prověřili kamerové záznamy z prodejny, na kterých poznali dva známé recidivisty, jednalo se o jednašedesátileté muže, kteří už mají s trestnou činností bohaté zkušenosti. Oba si přivedli na služebnu, kde se jim v minulosti 27krát trestaný muž, který je teprve dva měsíce na svobodě, ke krádeži přiznal, stejně jako jeho 16krát odsouzený spolupachatel. Oba už si vyslechli podezření z přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které by se mohli vrátit až na tři roky zpátky do vězení.

Boural opilý

Ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 32letý muž, který o víkendu havaroval v Teplicích. Po sedmé hodině ráno nezvládl řízení osobního vozidla, vyjel mimo komunikaci a projel přes chodník až na travnatý pás, kde narazil do křoví. Havárie se obešla bez zranění, policisté muži naměřili 2,4 promile alkoholu v dechu. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, pokud případ skončí u soudu, mohl by jít až na tři roky do vězení.

Odcizený mobil

O mobilní telefon připravil nezletilého chlapce z Bíliny teprve 18letý mladík. Před několika dny využil chvilky, kdy si ho během hraní na pískovišti odložil a vzal ho ze země, následně chlapce požádal, zda si z mobilu může zavolat. Nezletilého pak poslal napřed a z místa s telefonem utekl, vzhledem k tomu, že už byl za krádež v minulosti odsouzen, hrozí mu v krajním případě až tříleté vězení.

