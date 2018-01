Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kradli alkohol a byli dopadeni

KLADENSKO – Devět lahví alkoholu a balíčky s uzeninou a masem uschoval v batohu.

Policisté oddělení hlídkové služby byli vysláni dne 12. ledna 2018 v odpoledních hodinách do jednoho z kladenských obchodních domů v Arménské ulici v Kladně, kde došlo k zadržení podezřelého muže při krádeži.

Pracovnice prodejny spatřila u regálu s lihovinami muže, který vkládal láhve s alkoholem do svého batohu. Na danou situaci upozornila ostrahu prodejny. Poté co prošel muž pokladní zónou bez zaplacení zboží v batohu, byl vyzván pracovníkem ostrahy, aby ho následoval do kanceláře. Zde bylo zjištěno, že podezřelý muž uhradil pouze drobné zboží a následně v batohu odcizil devět kusů lahví alkoholu různých druhů a čtyři balíčky s uzeninou a masem.

Tímto protiprávním jednáním způsobil škodu, která byla vyčíslena na částku necelé 2 000 ,-Kč. Případ je nyní prošetřován policisty Obvodního oddělení Kladno Kročehlavy a jednašedesátiletý muž je podezřelý z přestupku proti majetku.

Za dvacet minut krátce před patnáctou hodinou byla policejní hlídka téhož dne opět vyslána k případu krádeže v prodejně. Tentokrát se jednalo o dva podezřelé pachatele, kteří navštívili prodejnu v obchodním domě v ulici Petra Bezruče v Kladně. Oba podezřelí muži byli nejprve spatřeni při manipulaci s láhvemi s alkoholem, ale později prošli bez zboží přes pokladní zóny s naplněnými batohy, aniž by zaplatili. Následně byli zastaveni a osloveni pracovníkem ostrahy.

Jedním z pachatelů je sedmadvacetiletý muž, u kterého bylo v batohu nalezeno šest lahví s alkoholem o obsahu 0,5l v hodnotě 1 014,-Kč. Druhému podezřelému pachateli se podařilo z místa uprchnout, jeho lup byl za čtyři odcizené láhve alkoholu o obsahu 0,7 l vyčíslen na škodu 1 156,-Kč. Oba pachatelé jsou nyní podezřelí z přestupku proti majetku.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. ledna 2018

