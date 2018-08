Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradla v drogerii

CHEBSKO – Měla odcizit zboží ve výši přes deset tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže devatenáctileté ženě z Chebu.

Ta měla celkem ve třech případech odcizit různé zboží v jedné z prodejen s drogistickým zbožím v Chebu. Během července tak měla odcizit například těhotenské testy, dekorativní kosmetiku nebo parfémy. Ve všech případech měla vejít do prodejny a zboží si místo do nákupního košíku ukládat do své kabelky a poté projít pokladním prostorem bez zaplacení z prodejny pryč.

Celkově měla způsobit škodu ve výši přes 10 tisíc korun, za což ji v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

nprap. Bc. Michal Žáček

21. 8. 2018

