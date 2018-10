Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl ve vchodech

KARLOVARSKO – Měl odcizit křovinořez a další nářadí.

Čtyřiadvacetiletý muž měl na začátku září poničit zámek u vchodových dveřích do panelového domu v Karlových Varech a poté vniknout do společných prostor. Následně měl poničit další zámek a dostat se tak na balkón v mezipatře, kde měl prohledat uložené věci, ale nic neodcizit. Poté se měl vydat do dalšího mezipatra, kde se znovu dostal na balkón, odkud měl odcizit osobní věci majitele balkónu. Svým jednáním měl muž způsobit škodu 36 korun na poškozené balkónové petlici a 4 000 korun na vchodových dveřích, které měl poškodit při vstupu do vchodu.

O den později měl čtyřiadvacetiletý muž navštívit další vchod panelového domu, tentokrát ve Staré Roli, kde měl poškodit zámek do skladovací místnosti, do které poté vnikl. Tam měl odcizit sedm kusů dlát, tři kladiva, motorový křovinořez, vrtací kladivo a aku šroubovák s příslušenstvím. Tímto svým jednáním měl na odcizených věcech způsobit škodu téměř 7 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře sdělili muži podezření ze spáchání přečinu Krádež a přečinu Porušování domovní svobody.

Muž se navíc krádeže nedopustil poprvé. Už v minulosti byl pravomocným rozsudkem za takový přečin odsouzen.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři léta.

prap. Jakub Kopřiva

02.10.2018

