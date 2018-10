Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl v prodejně

CHEBSKO – Odcizil kancelářskou židli či mobilní telefon.

Devětatřicetiletý cizinec se měl na konci srpna ve večerních hodinách procházet ulicemi Chebu a hledat místo, kde se svojí družkou přespí. Během toho si všiml neuzamčených dveří do prodejny nábytku, kam měli následně společně vniknout a v jedné z kanceláří přespat. Kromě přespání si měl muž budovu procházet a zjišťovat, kam se všude dá vniknout a kde se co nachází. Do budovy se měl cizinec vrátit v následujících dnech a měl odcizit kancelářskou židli, mikrovlnou troubu nebo komodu. Poté měl ještě vniknout do další uzamčené kanceláře, odkud měl odcizit mobilní telefon. Svým jednáním měl devětatřicetiletý muž způsobit škodu přes 12 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město cizinci sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádež. Muž se krádeže dopustil i přesto, že byl za stejný čin v posledních třech letech odsouzen.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři léta.

prap. Jakub Kopřiva

10.10.2018

