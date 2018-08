Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl i podváděl

TEPLICKO - Mladík byl obviněn a hrozí mu až pět let vězení; Z nádrže zmizela nafta; Hledáme svědky nehody...

Z přečinů krádeže, podvodu a poškození cizích práv je podezřelý teprve 19letý mladík, který na Teplicku opakovaně páchal majetkovou trestnou činnost. Je podezřelý, že koncem loňského roku odcizil v prodejně teplického obchodního centra šestnáct dámských náramkových hodinek, které následně rozprodal na ulici. V různých obchodech se v uplynulých třech měsících dopustil dalších nejméně osmi krádeží, bral vše, co by pak mohl zpeněžit. Odcizil například pánské šortky, alkohol, cukrovinky, parfémy, nebo jinou kosmetiku. Je také podezřelý, že v polovině června vzal z nezajištěného zavazadlového prostoru zaparkovaného auta příruční tašku s doklady a penězi, krádežemi způsobil celkovou škodu přes patnáct tisíc korun.

Krádeže ale nebyly jedinou trestnou činností, které se dopouštěl. Podle usnesení o zahájení trestního stíhání těsně po dovršení osmnácti let uzavřel na různých pobočkách telefonních operátorů nejméně osmnáct smluv na nákupy mobilních telefonů a účastnických smluv o poskytování mobilních služeb. Podvodů se dopouštěl převážně v Teplicích, ale několikrát zavítal i do Mostu a Karlových Varů, smlouvy uzavřel také v Ústí nad Labem, nebo v Žatci. Za přístroje zaplatil jen akontaci na prodejně a další splátky už neplatil, neradil ani služby spojené s užíváním telefonů. Ve dvou případech použil k uzavření smluv cizí občanský průkaz, který zřejmě našel. Poškozeným společnostem způsobil na odebraných mobilech a neuhrazených službách škodu přes čtvrt milionu korun.

Obviněnému muži, který má dva záznamy v rejstříku trestů a už jedenáct záznamů v rejstříku přestupků, hrozí v případě uznání viny až pětileté vězení.

Z nádrže zmizela nafta

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který ve Světci ukradl pohonné hmoty. Z nádrže kolejového vozidla odčerpal asi 150 litrů motorové nafty, škoda byla vyčíslena na necelých pět tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže, za který hrozí pachateli v případě dopadení až dvouleté vězení.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo v době od půlnoci 24. července do 10:00 hodin dne 31. července 2018 v Teplicích, ul. Svatopluka Čecha. Neznámý řidič měl u vjezdu k budově Vojenských lázní nabourat do sloupu veřejného osvětlení a následně v rozporu se zákonem z místa nehody ujet, aniž by poškození někomu nahlásil. Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Vykradená hospoda

Tablet, značkové sluneční brýle a ruční nářadí si odnesl neznámý lapka z restaurace v Krupce. Oknem vnikl do hospody, ze které odcizil věci v hodnotě téměř dvanáct tisíc korun. Policisté případ prověřují jako přečin krádeže a po pachateli i odcizených věcech pátrají.

