Kradl a pak napadl ostrahu

JABLONECKO - Zloděj skončil v policejní cele. Nejpozději zítra o něm rozhodne soud.

V neděli v podvečer si chtěl ze supermarketu Albert v obchodním centru Central v Komenského ulici v Jablonci nad Nisou odnést bez zaplacení čtyři balení instantní kávy 26letý muž z komunity jabloneckých bezdomovců. Ve chvíli, kdy se snažil z obchodu s kradeným zbožím zmizet, vše "pokazil" pracovník ostrahy, který ho tu delší dobu sledoval.

Když měl už nakročeno ven, vyzval ho, aby zůstal stát a odevzdal mu kradené zboží. Zloděj ale jako by jeho pokynu nerozuměl, udělal pravý opak a začal utíkat. Když ho detektiv zadržel, bránil se mu pachatel tak agresivně, že ho dokonce několikrát uhodil loktem do obličeje. Nijak vážně mu tím ale neublížil. S jeho zpacifikováním pomohli detektivovi na místě zákazníci.

Poté si 26letého muže převzali policisté, kteří v něm poznali místního majetkového recidivistu. Vzhledem k tomu, že by na svobodě zase nejspíš kradl, sdělili mu ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže a následně ho zadrželi do doby, než proběhne jeho trestní řízení před soudem. K tomu dojde nejpozději v průběhu zítřka. Zadrženému v této souvislosti hrozí až tříletý trest odnětí svobody, a to i přesto, že hodnota odcizeného zboží činila 600 Kč. Je to z toho důvodu, že již byl v roce 2016 za krádeže pravomocně odsouzen.

20. 3. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

