Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Krádeže ve sklepních prostorách domů

LIBEREC – Dva případy krádeží ze sklepů vyšetřují policisté z obvodního oddělení Liberec – centrum.

V době od 29. srpna do 2. září došlo v centru města Liberce ke dvěma vloupáním.

Dosud neznámý pachatel v obou případech překonal zabezpečení zámků jednotlivých sklepních kójí, ze kterých pak odcizil věci v hodnotě přes 43tisíc korun.

Jednalo se zejména o cyklistické vybavení, horská jízdní kola, ale také o ošacení a obuv. Společným jmenovatelem těchto případů je zejména to, že se jednalo o sklepní kóje bytových domů, kde bydlí vícero nájemníků či majitelů bytů.

Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody, za což pachateli v případě dopadení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Prevence:

Každý z nás by měl přispět svým zodpovědným chováním ke snižování možných rizik.

Nevpouštějte cizí osoby do domu. Řádně uzamykejte vchodové dveře. Nevystavujte na obdiv cenné věci ve skladovacích a úložných prostorách domů. Zbytečně neupozorňujte na svou dlouhodobou nepřítomnost.

Vstupy do obydlí lze zabezpečit několika způsoby:

Bezpečnostní štíty dveří, cylindrické vložky zámků, pojistky proti rozlomení, ale také instalace přídavných zámků, výztuží dveří, petlic či závor, to je jen drobný výčet z dostupných možností, které mohou pachatele odradit od vloupání nebo mu znemožnit či podstatně snížit možnosti vloupání.

V souladu se zákonem o osobních údajích je možné využít také záznamové techniky. Jedná se zejména o pohybová čidla, kamerové systémy, zvuková zabezpečovací zařízení, či napojení na pulty centralizované ochrany bezpečnostních agentur.



Vstupy do obydlí můžete zajistit zvýšením odolnosti dveří (bezpečnostními štíty, cylindrickými vložkami, zadlabacími zámky, pojistkami proti rozlomení, přídavnými zámky, výztužemi dveří či závorami. Dalším aspektem, který pachatele může odradit, je dostatečné osvětlení prostor.

Jak postupovat v případě, že zjistíte vloupání?

Dojde-li i přes veškerá opatření ke vloupání, zachovejte klid. Neprodleně věc oznamte na linku 158, neuklízejte a nesnažte se zjistit, co vám bylo odcizeno. Těmito činnostmi byste mohli znehodnotit případné stopy, které na místě činu pachatel zanechal a tím podstatně zhoršit práci vyšetřujícím policistům. Snažte se zabezpečit místo proti pophybu dalších zvědavců.

Buďte mužům zákona nápomocni při vyšetřování a poskytněte jim veškerou možnou součinnost. Zejména přesný seznam odcizených věcí s jejich popisem, případně fotografie, mohou výrazným způsobem dopomoci k tomu, aby je policisté nalezli a identifikovali.



3. září 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

