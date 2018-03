Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež žiletek

NYMBURSKO – Zboží si naskládal do tašky a odešel.

Nymburští policisté šetří případ krádeže několika balení žiletek v prodejně drogerie. Neznámý muž vešel do prodejny a zastavil se pultu se žiletkami. Využil nepozornosti zaměstnanců a několik balení tohoto zboží si naskládal do tašky. Následně prodejnu opustil, aniž by zboží zaplatil. Škoda byla vyčíslena na necelých 10 tisíc korun.

Z kamerového záznamu byly pořízeny fotografie dvou mužů, kteří by mohli být důležitými svědky v celé věci, a proto se obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění totožnosti těchto osob. Jakékoliv informace prosím sdělte na L 158, nebo na tel. č. 724 323 475.

por. Bc Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

22. března 2018

