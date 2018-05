Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež zboží na prodejně

PLZEŇ – Zřejmě si mysleli, že uniknou spravedlnosti bez postihu.

O tom, že ve dvou se to lépe táhne, není pochyb, ale ve středu (dne 3. května 2018) krátce před osmou hodinou večer se toto rčení dvěma osobám vymstilo. Čtyřiadvacetiletá žena a jednatřicetiletý muž vstoupili na prodejní plochu prodejny s hobby výrobky v Plzni na Borech. Při obhlídce prodejny se zastavili u regálu s elektro věcmi, kde byl v krabici uložený aku šroubovák v hodnotě za 5 399 korun. Ještě na prodejně ho vybalili a uložili do vlastní igelitové tašky. S takto ukrytým zbožím následně prošli přes pokladní zónu, aniž by za uvedené zboží zaplatili. Ještě na prodejní ploše tyto dvě osoby zaregistrovala samotná ostraha objektu, která za pokladní zónou zastavila dotyčnou ženu. Muže se jim chytit nepodařilo, z místa utekl ven neznámo kam. Přivolaná policejní hlídka obvodního oddělení Plzeň – Bory podle udaného popisu pachatele vypátrala během pár minut ukrytého v blízkém okolí i s odcizeným zbožím a na místě ho omezila na osobní svobodě. Ženě i muži následně policisté sdělili podezření z přečinu krádeže spáchaného formou spolupachatelství. Během následného prověřování případu vyšlo najevo, že oba pachatelé se v minulosti (v posledních třech letech) již několikrát potýkali se zákonem za trestné činy majetkového charakteru. V případě uznání viny hrozí ženě i muži v pravomocném rozhodnutí až tříletý trest odnětí svobody.

prap. Veronika Hokrová

4. května 2018



