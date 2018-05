Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež zboží

Strakonice – Nekradl poprvé.

Z přečinu krádeže je podezřelý 40letého muže ze Strakonicka, který v supermarketu ve Vodňanech dne 12. května 2018 odcizil zboží za 1877 korun. V marketu odcizil batoh, do kterého si naskládal dětské ponožky, gumovky, čokolády, pleťové mléko, hračky, barvu na vlasy, sýry, bramborový knedlík, žvýkačky a slané pečivo. S plným batonem prošel přes pokladny, aniž by zboží zaplatil a odešel ven. Policejní hlídka muže zadržela na cyklostezce. Odcizené zboží bylo nepoškozené vráceno do prodejny. Muž se protiprávního jednání dopustil i přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

14. května 2018

