Krádež vozidla

Policisté ve spolupráci s obsluhou kamerového systému zabránili krádeži vozidla.

Poslední srpnovou noc okolo druhé hodiny si operátor kamerového systému všiml ve Vladivostocké ulici v Praze 10 podezřelého muže, který se pohyboval okolo zaparkovaného vozidla Dacia Logan. Muž nejprve vozidlo otevřel, chvilku v něm seděl a pak odešel. Za několik minut se vrátil, do vozidla nastoupil a odjel pryč. To se operátorovi nezdálo, proto na místo vyslal hlídku policistů z oddělení hlídkové služby čtvrtého policejního obvodu. Těm se vozidlo podařilo najít odstavené o několik ulic dál, ale již bez řidiče. Policisté ale z místní znalosti tušili, kdo by mohl být zlodějem a v okolí po něm pátrali. Muže se jim po nějaké době skutečně podařilo vypátrat na Vršovické ulici.

Devětatřicetiletý muž pak skončil na policejním oddělení a ke krádeži se přiznal. Uvedl, že se nejprve do vozidla vloupal za použití otvíráku s nožíkem a prohledal ho. Přitom v něm našel klíče, které si tam jako náhradní majitel vozu schoval. Toho využil, s jejich použitím auto nastartoval a odjel.

Muž si následně vyslechl podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněné užívání cizí věci, za což v případě odsouzení hrozí až tři léta odnětí svobody. Způsobená škoda byla vyčíslená na 300 tisíc korun.

por. Bc. Jan Daněk – 20. 9. 2018

