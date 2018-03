Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním do vozidla

Tábor – Zmizela brašna s notebookem. (Hlasová schránka 974 238 116)

Táborští policisté šetří případ krádeže vloupáním do osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia, které jeho majitel odstavil v době mezi 15:45 do 16:05 hodin pondělí dne 19. března 2018 na parkovišti u obchodního domu Lidl na Soběslavské ulici v Táboře. Pachatel měl nezjištěným způsobem vniknout do vnitřních prostor vozu, kde odcizil zde v brašně uložený notebook značky HP compaq s příslušenstvím a dále zde zanechanou nabíječku na mobilní telefon značky Samsung. Způsobená škoda byla odhadnuta na celkovou částku bezmála 7 000 korun.

Žádáme tímto každého, kdo se vdané době na uvedeném parkovišti nacházel a mohl by k objasnění tohoto skutku sdělit jakékoliv další důvodné informace, aby je předal policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

21. března 2018

