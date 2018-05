Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním

Tábor - Pachatel vnikl do rodinného domu a kradl.

Policisté z obvodního oddělení v Mladé Vožici řeší od včerejšího dne případ vloupání do rodinného domu v obci Mladá Vožice. Neznámý pachatel do obydlí vnikl mezi jednou a půl čtvrtou hodinou odpoledne. Rozbil uzamčené dveře do sklepa v zadní části domu, kterými poté vnikl do domu. Poté rozbil další dveře, aby se dostal do obytné části domu. Zde pak prohledal skříně, z dámské kabelky odložené v kuchyni ukradl peníze. V nočním stolku objevil zlatý řetízek, prsteny a naušnice, které rovněž odcizil. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením zařízení domu způsobil, dosáhla výše bezmála 32 000 korun. Policisté po pachateli intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

16. května 2018

