Krádež věcí z bytu

PLZEŇ - Na návštěvě žena obrala spícího muže o věci.

Plzeňští policisté včera sdělili 32leté ženě podezření ze spáchání přečinu krádež, které se měla dopustit v bytě v Plzni na Vinicích. Jako návštěva byla poškozeným pozvána do bytu krátce před třetí hodinou ráno dne 16. června 2018. Využila spánku muže a v tomto nestřeženém okamžiku si s sebou z bytu následně odnesla mobilní telefon i s nabíječkou, batoh, pánskou bundu a tři kusy dámských toaletních vod. Takového jednání se žena dopustila i přes to, že jí byl trestním příkazem plzeňského soudu za obdobný čin uložen trest se zkušební dobou do ledna 2020. V případě uznání viny jí v pravomocném rozhodnutí může hrozit až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

14. srpna 2018

