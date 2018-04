Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež stavební techniky objasněna

Tábor – Veselí nad Lužnicí – Pachateli hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. (Hlasová schránka 974 238 116)

Tiskovým servisem ze dne 16. února 2018 jsme informovali o případu krádeže stavební techniky, která byla odcizena ve Veselí nad Lužnicí. Hmotná škoda vibrační desky a hydraulického bouracího kladiva byla vyčíslena na částku 600 000 korun, tedy na tzv. „značnou škodu“.

Díky profesionální práci táborských kriminalistů se podařilo nejen uvedenou techniku vypátrat a zajistit, ale i dopadnout a usvědčit pachatele. Muž středního věku z Veselska si včerejšího dne vyslechl od kriminalistů obvinění, a to z trestného činu, respektive zločinu krádeže. Čeká jej soud, kde je s ohledem na výši způsobené škody ohrožen až trestem odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let.

Odcizená technika bude po provedení nezbytných policejních úkonů opět navrácena majiteli.

27. dubna 2018

