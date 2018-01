Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež společenských her

PLZEŇ – Pachatel odcizil celkem 18 kusů společenských her za necelých 13 000 korun.

Borští policisté včera vyjeli k nahlášené události do nákupního centra na Borech. V nákladním prostoru zajištěného skladiště došlo ke krádeži celkem 18 kusů společenských her, které odcizil dosud neznámý pachatel. Ten vnikl do uvedeného prostoru bez zjevných známek násilí. Svým jednáním způsobil hmotnou škodu ve výši necelých 13 000 korun. Policisté se případem zabývají, po pachateli pátrají a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě dopadení pachatele mu za tento skutek hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

prap. Veronika Hokrová

10. ledna 2018

