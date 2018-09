Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Krádež součástek za téměř 450 tisíc

NOVOJIČÍNSKO - události

Policisté z obvodního oddělení v Příboře prověřují krádež součástek z nákladních vozidel a traktoru. Ke krádeži došlo na stavbě dálnice D48 v katastru Příbora a Libhoště, a to v době od 12. do 17. září 2018. Dosud neznámý pachatel ze dvou nákladních vozidel a traktoru demontoval hnací kloubovou hřídel, unášeč diferenciálu, hydraulický píst, převodovku a náhonovou hřídel přední nápravy. Tímto jednáním poškozeným společnostem způsobil škodu za téměř 450 tisíc korun. Případ je šetřen pro podezření z trestného činu krádeže, kde trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na pět let.

Příborští policisté po dosud neznámém pachateli a odcizených věcech intenzivně pátrají. V této souvislosti žádají občany, kteří by mohli k této události podat jakékoliv informace, aby tyto sdělili osobně na kterékoliv oddělení Policie ČR, či na telefonní číslo 974 735 751 popřípadě na linku 158.

Nový Jičín 20. září 2018

por. Mgr. Petr Směták

komisař oddělení tisku a prevence

