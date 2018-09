Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež sluchátek

Pátráme po muži, který je podezřelý z krádeže sluchátek. Neznáte ho?

Policisté z místního oddělení Žižkov pátrají od konce července po totožnosti muže, který je podezřelý z krádeže v obchodním centru v Praze 3. Muž vešel do jednoho z tamních obchodů s elektronikou a prohlížel vystavené zboží. Po chvíli si všiml, že se zaměstnanec obchodu delší dobu věnuje zákazníkovi, který přišel před ním a využil toho. Nezjištěným způsoben odstranil z krabice se sluchátky bezpečnostní prvek a rychle ji schoval do připravené igelitky. Poté, aniž by zaplatil, obchod opustil.

Celou událost i tvář podezřelého zachytily bezpečnostní kamery uvnitř obchodu. Pokud ho poznáte nebo víte, kde se zdržuje, kontaktujte prosím linku tísňového volání 158.

Celá událost je prošetřována pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Škodu, kterou muž způsobil, byla vyčíslena na osm tisíc korun.

por. Mgr. Jan Rybanský – 17. září 2018

