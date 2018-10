Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež přiznal

CHOMUTOV - Vůně do auta nezaplatil, Hlídka muže zadržela.....

Policisté v Jirkově sdělili podezření z krádeže 39letému muži. Minulý týden měl navštívit market ve městě, kde odcizil tři kusy vůně do auta. Zboží za 420 korun ukryl do tašky a pokladnou prošel bez řádného zaplacení uvedené částky. Po zadržení se k činu přiznal, zboží bylo vráceno zpět do prodejny. Policisté při vyšetřování dále zjistili, že za majetkovou trestnou činnost byl již odsouzen v březnu letošního roku a to k podmíněnému trestu odnětí svobody.

Hlídka muže zdržela

Z krádeže a poškození cizí věci je podezřelý 64letý obyvatel okresního města. Policejní hlídka ho zadržela v době, kdy se měl minulý týden pokusit rozbít skleněnou výlohu prodejny v centru města. Následné vyšetřování prokázalo, že stejného jednání se dopustil již o den dříve, kdy poškodil výlohu dalšího obchodu a kamenem rozbil výplň dveří u studia. Do studia vnikl a odcizil zde různé zboží. Celková škoda přesáhla částku 24 tisíc korun. Nadále vyšetřují chomutovští policisté.

Sebral mu cigarety

20letý muž je podezřelý z krádeže. Minulý týden ve čtvrtek měl ve Vejprtech využít chvilkové nepozornosti poškozeného a z ruky mu vytrhnout karton cigaret v hodnotě 750 korun. Z místa následně utekl. Vejprtští policisté muže zdrželi a sdělili mu podezření z krádeže.

Kolo a boty

Škodu za téměř 25 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který vnikl během čtvrteční noci do domu v Sokolské ulici. Z botníku zmizely majiteli dva páry sportovních bot a ze společných prostor dalšímu obyvateli horské jízdní kolo. Krádež nyní vyšetřuje útvar chomutovské policie.

