Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež potravin

České Budějovice - Muž, který chtěl odcizit potraviny, ještě při útěku poškodil dveře. Teď ho řeší čtyřdvorští policisté.

Kvůli pár odcizeným potravinám si 44 letý muž přivodil další trestní stíhání. Před pár dny se v jedné prodejně na českobudějovickém sídlišti Šumava pravděpodobně pokusil odcizit čokolády, zavařeniny a hotová jídla, v hodnotě cca čtyř stovek. To si „nastrkal“ do oblečení a snažil se projít přes pokladnu. Zde ho však zadržel obezřetný pracovník prodejny, a když ho vyzval, aby s ním odešel do kanceláře, kde počkají na příjezd policistů, muž ho odstrčil a utíkal ven. Přitom však do vstupních dvoukřídlých dveří, ale stejně se mu nakonec utéci nepovedlo.

Na místo okamžitě přijeli strážci zákona z Oddělení hlídkové služby, kteří muže dle trestního řádu zadrželi a poté předvedli na obvodní oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory.

Zde s ním zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu Krádež a po následném obdržení vyčíslení škody na dvoukřídlých dveřích, se trestní řízení rozšířilo o přečin Poškození cizí věci.

Koncem tohoto pracovního týdne si uvedený muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů Krádež a Poškození cizí věci, kdy způsobená škoda byla stanovena na více jak 21 000 korun.

25. března 2018

