Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež nářadí

PELHŘIMOVSKO: Neznámý pachatel z vozidla odcizil nářadí

Ve čtvrtek 30. srpna vyjížděli policisté do ulice U Sokolovny v Humpolci, kde došlo k vloupání do zde zaparkovaného automobilu Fiat Ducato. Doposud neznámý pachatel vnikl do jeho nákladového prostoru, odkud poté odcizil pracovní nářadí v celkové hodnotě 36 tisíc korun. Přivolaní policisté po provedení prvotních a neodkladných úkonů případ zaevidovali jako přečin krádeže vloupáním, za který hrozí trest odnětí svobody až na dva roky a po pachateli pátrají.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

31. srpna 2018

