Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež jízdního kola

Tábor – Kellys 21, žluté barvy.

Pátráme po pachateli, který v blíže neurčené době od 23. dubna do 6. května 2018 vnikl nezjištěným způsobem do kolárny domu číslo 2401 v ulici Kpt. Jaroše v Táboře. Zde odcizil pánské jízdní kolo značky Kellys žluté barvy, neurčeného výrobního čísla, stáří přibližně pěti let. Markantními znaky málo používaného kola jsou bílá odpružená vidlice, černé blatníky a tachometr. Majitel odhadl svou škodu na částku 8 000 korun.

Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění tohoto skutku či výskytu uvedeného jízdního kola poskytnout jakékoliv další informace, aby je předal táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

Opětovně pak připomínáme, že zabezpečení a důsledné častější kontrole uložených jízdních kol je v tomto období na místě věnovat zvýšenou pozornost.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

8. května 2018

