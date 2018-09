Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Krádež lubrikantu se mu nevyplatila

LIBEREC – Policisté podali podnět k návrhu na recidivistovo vzetí do vazby.

Ačkoli již byl v minulosti pro majetkovou trestnou činnost rozsudkem Okresního soudu odsouzen, beztak vstoupil do prodejny s úmyslem něco si přisvojit.

Ve středu 19. září nedlouho po otevírací době zamířil recidivista do prodejny se smíšeným zbožím. Nejprve z regálu sebral lubrikační gel a hned vzápětí gel sprchový. S kombinací produktů odlišného užití si vycpal kapsy kraťasů a zamířil k východu z prodejny. Prošel kolem stojanu s pánskou kosmetikou, ze kterého sebral ještě jedno z nabízených zboží. I to skončilo v kapse oděvu. Pak již nabral směr k pokladnám, kterými prošel, aniž by za obsah kapes zaplatil.Poté již jen rychlým krokem ven z obchodu. Ostraha však byla proti zmizení 31letého recidivisty bez placení, a tak jej po nějaké chvilce zadržela. O zadržení pachatele drobné krádeže pracovníci ostrahy ihned vyrozuměli policisty, kteří si nenapravitelného lapku převezli na služebnu. Odtud po administrativních úkonech putoval do policejní cely.

Policisté muži z Liberecka ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Zároveň na muže policisté podali podnět k návrhu na vzetí do vazby. Na rozhodnutí o svém dalším bydle bude muset vyčkat v policejní cele.

Škoda, kterou v tomto případě muž způsobil, dosáhla ke třema stům padesáti korunám.

20. září 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

