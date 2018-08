Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kradený luxusní vůz

LIBERECKO – Projel celou republikou. Policisté jej zastavili nedaleko státních hranic.

V úterý 7. srpna před dvanáctou hodinou prováděli policisté z obvodního oddělení v Novém Městě pod Smrkem běžnou silniční kontrolu v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.



Krátce poté, co policejní hlídka zaujala stanoviště nedaleko obce Hajniště, povšimli si policisté rychle jedoucího sportovního vozu BMW. Bílý automobil opatřený registračními značkami jiného státu se rozhodli zastavit. Ač řidič před policejním vozem dodržoval dopravní předpisy a snažil se na sebe nijak zbytečně neupozorňovat, nebylo mu to nic platné. Muži zákona „bavoráka“ v hodnotě přes milion šest set tisíc předjeli a předepsaným způsobem zastavili. Řidič bílého sporťáku poté, co vystoupil z vozidla, nechal nastartovaný motor. Během kontroly pak nepředložil žádné doklady totožnosti ani doklady k vozidlu. Policisté tedy přistoupili ke kontrole auta a zjistili narušení elektroinstalace sporťáku, což se jevilo značně podezřele. Následnou lustrací v policejních evidencích vyplynulo také to, že registrační značky, kterými byl vůz opatřen, patří na úplně jiný typ auta. Během další kontroly muži zákona zjistili, že bílé BMW M4 je nahlášeno jako odcizené a po voze pátrají jejich kolegové ze Spolkové republiky Německo od ranních úterních hodin. 32letý cizinec byl zajištěn a převezen na služebnu obvodního oddělení, přičemž u něho byly provedeny také orientační dechové zkoušky a testy na drogy. Byly negativní. Po neodkladných administrativních úkonech putoval do policejní cely. Vozidlo v hodnotě přes 1,6 milionu korun policisté zajistili.

Policejní komisař 32letého cizince obvinil ze zločinu podílnictví a zahájil jeho trestní stíhání. Zároveň také podal návrh na mužovo vzetí do vazby. V případě odsouzení tak řidiči bílého BMW může hrozit trest odnětí svobody na dvě léta až šest let.

9. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

vytisknout e-mailem Google+