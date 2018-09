Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kontrolovaný řidič byl v celostátním pátrání

JABLONEC NAD NISOU - Strážníci zastavili řidiče, který s nimi nespolupracoval a jevil známky podnapilosti. Na místo si přivolali policejní hlídku.

V sobotu 15. září strážníci městské policie zastavili řidiče s vozidlem Ford Tranzit ulici Mánesova v Jablonci nad Nisou. Vzhledem k tomu, že s nimi nespolupracoval a tím i vzniklo podezření na požití alkohol, přivolali strážníci na místo policisty. Provedenou kontrolou poté policisté zjistili, že tento čtyřicetiletý muž má v současné době Okresním soudem v Jablonci nad Nisou vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do února příštího roku. Navíc zjistili, že muž je v současné době v celostátním pátrání, jelikož byl na něj soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Dechové zkoušce na alkohol se bez udání důvodu odmítl podrobit. Policejní hlídka muže zadržela a umístila po cely na Obvodním oddělení v Jablonci nad Nisou. Následně mu bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, za jehož spáchání mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Po provedených úkonech byl podezřelý následně na základě uvedeného příkazu soudu převezen do liberecké vazební věznice.





18. 9. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

