Kontrolní akce TISPOL

„Neúnavného“ řidiče vyšla jeho „pracovitost“ pěkně draho.

Tento týden probíhá na celém území naší republiky celoevropská dopravní akce TISPOL. Při té se dopravní policisté zaměřují především na řidiče a vozidla mezinárodní nákladní a autobusové dopravy a řidiče mezinárodní přepravy nebezpečných nákladů.

Policisté se při těchto kontrolách zaměřují na dodržování takzvaných sociálních předpisů ze strany řidičů a jejich zaměstnavatelů, které jsou stanoveny mezinárodními úmluvami. Dopraváky především zajímá, jak dalece řidiči dodržují předepsané doby jízd, bezpečnostních přestávek a odpočinků.

Zkontrolovaných řidičů jsou od pondělí, od kdy akce probíhá, desítky, nicméně pomyslného rekordmana zastavili a kontrolovali pražští dopraváci dnes dopoledne v Letňanech. Jednalo se o řidiče tureckého kamiónu.

Přečtením jeho záznamové karty, chcete-li elektronického tachografu, policisté zjistili celou řadu velice závažných porušení.

Jednak zjistili, že řidič za poslední měsíc ujel neuvěřitelných 3373 km. Jenže to se bavíme o kilometrech, zaznamenaných na kartě. Policisté ale zjistili, že řidič ujel desítky hodin, aniž by měl kartu vloženou do záznamového zařízení. Tudíž je otázkou, kolik skutečně kontrolovaný během měsíce najel.

A karta nevložená do záznamového zařízení je další prohřešek kontrolovaného řidiče. Přečtením karty totiž policisté zjistili, že řidič tuto kartu s železnou pravidelností vždy v devatenáct hodin večer vyjme ze zařízení a v jízdě pokračuje dál celou noc.

Kontrola také prokázala, že turecky hovořícímu muži stačili tři dny k tomu, aby dojel ze své domoviny až do Německa a to vše opět bez karty vložené do záznamového zařízení.

Z části jsou tyto zjištěné nedostatky prohřeškem samotného řidiče, ale z části také jeho zaměstnavatele. A jelikož se v tomto případě jedná o velice hrubé porušení sociálních předpisů, uložili policisté nejvyšší možné sankce.

Řidiči uložili pokutu ve výši 50.000,- Kč a provozovateli kauci 100.000,- Kč.

Akce TISPOL bude pokračovat do konce týdne.

por. Mgr. Tomáš Hulan 19. 9. 2018

