Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kola během dvaceti minut někdo ukradl

KROMĚŘÍŽSKO: Majitelům vznikla škoda dvacet jedna tisíc korun.

Škodu za dvacet jedna tisíc korun způsobil v neděli 20. května 2018 v odpoledních hodinách od 15:00 do 15:20 hodin neznámý pachatel manželům z Kroměříže. Ti se na jízdních kolech vypravili na kroměřížský hřbitov. Horská kola umístili do stojanu, který se nachází na parkovišti poblíž kruhového objezdu před vstupní bránou. Řádně je uzamkli lankovým zámkem a poté vešli do areálu. Když se po dvaceti minutách vraceli zpět, všimli si, že kola i se zámkem jsou pryč.

Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu krádež, po dopadení mu hrozí až dvouleté vězení. Skutek řeší kroměřížští policisté.

V souvislosti s tímto případem žádáme o pomoc také veřejnost. Pokud někdo viděl samotnou krádež nebo podezřelé osoby, které se pohybovaly u hřbitova, ať zavolá na bezplatnou linku 158 nebo přímo policistům z kroměřížského obvodního oddělení na číslo 974 675 651.

21. května 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

