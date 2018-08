Klíče, auto a peněženku

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chomutovští policisté vyšetřují jednání 27letého muže a ženy ve věku 38 let, oba z okresního města. Žena měla během víkendu navštívit poškozeného v bytě, využila jeho chvilkové nepozornosti a sebrala mu klíče od vozidla. S autem pak jezdil muž. V autě sebral peněženku poškozeného a nakonec s ním zaparkoval zpátky na parkovišti. Klíčky vrátila podezřelá majiteli. Odcizením peněženky vznikla škoda za necelých 6 tisíc korun. Uvedené jednání policisté vyšetřují jako krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a neoprávněné užívání cizí věci.

Poškodil zařízení bytu

V loňském roce si 30letý muž z Klášterce nad Ohří pronajal byt v ulici Lesní. Během této doby měl poškodit v bytě různé zařízení. Nakonec klíče vrátil majiteli a z bytu se odstěhoval. Škoda se vyšplhala na 17 tisíc korun. Uvedené jednání policisté vyšetřují jako trestný čin poškození cizí věci.

Porušil zákaz soudu

Až tříleté vězení hrozí v případě odsouzení 31letému muži z Jirkova. Jak policisté včera při kontrole zjistili, za volantem vozidla neměl zřejmě co pohledávat. Okresní soud Chomutov mu totiž vyslovil zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do ledna následujícího roku. Jeho jednání policisté vyšetřují jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

A nedá si pokoj

Z krádeže a porušování domovní svobody se bude zodpovídat 26letý obyvatel okresního města. Během dubna letošního roku totiž měl vniknout do několika sklepů v Jirkově, ulice Karla Popelky. Čtyři kóje prohledal, ale nic neodcizil. Z posledního sklepa sebral sadu porcelánového nádobí a na místě nenechal ani sadu hrníčků. Majitelé celkovou škodu odhadli na necelých 700 korun. Následné vyšetřování prokázalo, že v nedávné minulosti byl za majetkovou trestnou činnosti několikrát odsouzen. Obvinění mu bylo doručeno do vazební věznice, kde se v současné době nachází.

28. srpna 2018

nprap. Marie PIVKOVÁ

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Chomutov

tel. 974 433 207

mob. 724 189 729

e-mail: krpulk.kr.pis.cv@pcr.cv

