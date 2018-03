Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volantem

RYCHNOVSKO - Řidiči pozor, Velikonoce se blíží.

K šesti dopravním nehodám vyjížděli včera dopravní policisté spolu se svými kolegy z příslušných obvodních oddělení. U tří z nich byli účastníci zraněni. Jeden z řidičů řídil pod vlivem alkoholu.



Právě k této události vyrazily složky IZS v úterý nad ránem do Častolovic. Řidič nákladního auta zn. Volkswagen Touran jedoucí v 05:40 od Častolovic směrem na Domašín s největší pravděpodobností nepřizpůsobil v pravotočivé zatáčce rychlost jízdy svým schopnostem a přejel do protisměru, kde se střetl s osobním autem zn. Chevrolet Aveo. Po srážce záchranáři řidiče chevroletu transportovali do nemocnice. Ke zranění jiných osob naštěstí nedošlo. Na místě provedená orientační dechová zkouška u zraněného řidiče vykázala negativní výsledek. Ne tak už u řidiče nákladního auta, kterému policisté naměřili 1,31 promile alkoholu v dechu. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz, další jízdu mu zakázali a odvezli ho na lékařské vyšetření. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 160.000 korun.

K další dopravní nehodě se zraněním vyjížděla dopravní hlídka v pravé poledne do Dobrušky. Řidička vozu zn. Škoda Fabia vyjíždějící z vedlejší komunikace s největší pravděpodobností nedala přednost řidičce vozu zn. Volkswagen Sharan, jedoucí po hlavní silnici. Po střetu volkswagen vyletěl vlevo mimo komunikaci do hlubokého silničního příkopu. Spolujezdkyni z tohoto auta záchranáři odvezli do nemocnice. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami u obou řidiček přítomnost alkoholu vyloučili. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 75.000 korun.

Řidiči, buďte pozorní a sundejte nohu z plynu. Velikonoční svátky se blíží a na toto období se plně zaměří i naši policisté. Jediným přáním nás všech je váš šťastný návrat.



por. Mgr. Alena Kacálková

28. března 2018

