Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Když ne kolárny a sklepní kóje, tak kůlny u chat

RAKOVNICKO – Policisté po pachateli pátrají.

Policisté v poslední době prošetřují čím dál více vloupání do nemovitostí, ať už jsou to byty, společné prostory bytových domů, sklepní kóje nebo vloupání do chat a chalup či jejich přilehlých kůlen.

O víkendu přijali policisté celkem tři oznámení o vloupání do kůlen u rekreačních chat, a to jak na Jesenicku, tak i na Křivoklátsku.

Policisté Obvodního oddělení Jesenice šetří dva případy vloupání do kůlny. K prvnímu z nich došlo v době od 31. 12. 2017 do 10. 3. 2018 u Velkého rybníka v Jesenici. Tam neznámý pachatel nejprve vypáčil dřevěné jednokřídlé dveře do kůlny, jež je součástí chaty a odcizil z ní elektrickou motorovou pilu, elektrické nůžky, rybářské pruty s navijáky, sekery, keřové nůžky, proutěné košíky a další drobné nářadí. Škoda byla vyčíslena na téměř jedenáct tisíc korun. K druhému nahlášenému vloupání došlo v době od 6. ledna do 25. března 2018 a také u Velkého rybníka v Jesenici. Zde neznámý pachatel nezjištěným předmětem překonal a zároveň odcizil dva visací zámky u dřevěné kůlny, poté vnikl dovnitř a odcizil sekery, nůžky, kleště, srp a sadu šroubováků. Škoda na těchto odcizených věcech se vyšplhala na devět tisíc korun.

Neznámý pachatel řádil mimo Jesenici také na Křivoklátsku, kde došlo k vloupání do kůlny a sklípku. K vloupání do kůlny u rekreační chaty došlo v době od 11. března do 24. března 2018, a to v místech zvaných Valentův mlýn v katastru obce Sýkořice. Dosud nezjištěný pachatel vnikl na pozemek chaty, který byl částečně oplocený, kde u petlice na dveřích kůlny odstranil a odcizil i visací zámek. Poté se dostal do prostoru kůlny, odkud odcizil prodlužovací kabel v hodnotě okolo 500Kč. Dále se neznámý pachatel přesunul ke sklípku u vedlejší chaty, kde nezjištěným předmětem přestřihl oko visacího zámku a z něj odcizil prázdnou desetikilovou propanbutanovou láhev v hodnotě 300Kč. Následně pachatel vnikl do kůlny, do níž se dostal stejně jako do sklípku, avšak z té nic neodcizil. Celková škoda na poškození byla vyčíslena na 1100,-Kč.

Skutky jsou prošetřovány jako přečiny krádeže a porušování domovní svobody, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Jesenice či Roztoky, nebo nás mohou kontaktovat na webu Bezpečné Rakovnicko. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

26. března 2018

vytisknout e-mailem Google+