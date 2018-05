Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Když byla v cizině, vykradl jí známý byt

ČESKOLIPSKO - Žena svůj odjezd oznámila na facebooku.

Kriminalisté vypátrali zloděje, který se v minulém týdnu vloupal do přízemního bytu v Železničářské ulici v České Lípě. Jedná se o 24letého Českolipana, který je známým majitelky bytu a udržuje s ní komunikaci přes sociální síť facebook. A právě přes facebook zjistil, že na delší dobu opustila republiku. Protože věděl, kde bydlí, rozhodl se, že její domácnost omrkne a případně využije.

Vzhledem k tomu, že matka jeho kamarádky ponechala při kontrole bytu pootevřené okno kvůli větrání, dostal se do něj bez větších problémů. Nebylo to poprvé, co se pohyboval za hranou zákona. Okresní soud v České Lípě ho už svými dvěma rozsudky za krádeže potrestal podmíněným trestem odnětí svobody v trvání pěti měsíců se zkušební dobou do srpna příštího roku a také mu uložil obecně prospěšné práce v počtu 150 hodin.

Opuštěnou domácnost použil dokonce dvakrát k přespání a navíc odtud odnesl do zastavárny televizor a horské jízdní kolo. Kamarádce tím způsobil škodu za nejméně 6 500 korun. To, že se v bytě pohyboval nezvaný host, zjistila matka majitelky, která si z ulice všimla nápadně otevřené okenice, kterou předtím ponechala jen v poloze na malé větrání.

V souvislosti s poslední krádeží hrozí povedenému kamarádovi z facebooku nově tři roky odnětí svobody. Záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody si převzal včera. Kriminalistům se podařilo odcizené věci zajistit a vrátí je majitelce. Ta by měla pro příště velmi zvážit, zda je nutné na facebook vyvěsit informaci o tom, že odjíždí ze svého domova na dlouhodobý pobyt za hranice. A toto varování platí pro všechny uživatele sociálních sítí. Přehnané sdílení soukromých informací se může uživatelům sociálních sítí vymstít podobně jako mladé ženě z České Lípy.

30. 5. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

