Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kdo pozná muže na fotografii?

Tábor – Pátráme po totožnosti tohoto muže.

Táborští kriminalisté žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po totožnosti muže, jehož fotografii se jim podařilo získat při šetření jednoho z prověřovaných případů. Podání vysvětlení tohoto muže by zásadně přispělo k objasnění uvedeného skutku.

Dle dosud provedeného šetření se tento muž pohyboval v době krátce před devátou hodinou dopolední středy dne 21. února 2018 na autobusové zastávce MHD před vchodem do haly autobusového nádraží na Husově náměstí v Táboře. Starší muž ve věku okolo 65 let byl oblečen do světlých volnějších kalhot a tmavé delší zimní bundy s malým světlým nápisem na levé straně hrudi. Na hlavě měl tmavou čepici, v ruce držel igelitovou tašku žluté barvy nápisem BILLA. Z autobusové zastávky měl zřejmě následně odjet autobusem MHD č. 10 ve směru do centra města Tábora.

Vyzýváme tímto na fotografii zachyceného muže, aby byl tak laskav a přihlásil se táborským kriminalistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor na Soběslavské ulici číslo 2763 v Táboře, případně telefonní lince 974 238 326 či 974 238 111.

Zároveň žádáme každého, kdo by uvedeného muže na fotografii poznal, případně měl další poznatky k ustanovení jeho totožnosti, aby tyto informace sdělil táborským kriminalistům na výše uvedených kontaktech či cestou policejní linky číslo 158. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

22. března 2018

Odkazy do noveho okna totožnost muže - nádraží Tábor Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+