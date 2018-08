Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kam se poděla zodpovědnost ?

DĚČÍN - Noční výlet autem měl dohru na policejní služebně ...

Daleko neutekl

DĚČÍN - V polovině letošního června převzal devětatřicetiletý muž z Českolipska výzvu k nástupu do věznice v rámci výkonu trestu odnětím svobody vydanou okresním soudem. Do týdne měl nastoupit do věznice. Nedbal jí. Povinnosti se ovšem i přesto nevyhnul. Druhého srpna jej v Děčíně vyhmátla policejní hlídka a za jejich asistence putoval, kam se mu nechtělo … Navíc si tím „vysloužil“ další prohřešek. O tři týdny později, tj. jednadvacátého srpna 2018 proti němu policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Noční výlet po silnici

RUMBURK - Policistům z obvodního oddělení policie v Rumburku čelila ve středu 22. srpna 2018 časně zrána jednatřicetiletá žena, jež seděla za volantem jimi zastaveného osobního automobilu. Při silniční kontrole požádali přítomnou ženu, aby se podrobila orientační dechové zkoušce a předložila patřičné doklady, opravňující ji k řízení motorového vozidla. V následujících minutách vyšlo najevo, že řidička nevlastní řidičské oprávnění, nemá řidičský průkaz, vozidlo je opatřeno registračními značkami, které na něj nepatří, a navíc je pod vlivem alkoholu. Jízdu musela ukončit a v současně chvíli čelí policejnímu prověřování. Na jejích nočních prohřešcích pracují s ohledem na přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a přestupek v dopravě.

Napaden hned ve dveřích

DĚČÍN – Včerejší večerní incident na Kamenické ulici v Děčíně prověřují policisté z Děčína. Letos ve středu dvaadvacátého srpna ve večerních hodinách mělo v jednom ze zdejších obytných domů dojít podle prvotních informací z místa činu k fyzickému napadení mladého muže. Na místě zasahovala policejní hlídka i záchranná zdravotnická služba. Napadený byl posléze se zraněními převezen do nemocnice. Škoda na majetku zatím zjištěna nebyla. Okolnosti oznámeného případu prověřují místní strážci zákona s ohledem na přečin porušování domovní svobody.

Děčín 23. srpna 2018

