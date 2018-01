Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kalamita na silnicích

RYCHNOVSKO - Nehody se zraněním, škody v řádech desetitisíců.

Včerejší sněhová nadílka přinesla komplikace i řidičům na silnicích Rychnovska. Policisté vyjížděli k osmi událostem. Některé z nich se neobešly bez zranění.



První komplikace v podobě nesjízdné silnice č.I/14 v Potštejně řešil operační důstojník v brzkých ranních hodinách. Na místo poslal hlídku kosteleckých policistů, kteří po dobu ošetření komunikace sypačem řídili na frekventovaném úseku dopravu.

Po sedmé hodině vyjížděli policisté k havárii do Rychnova nad Kněžnou, kde řidička sjela s autem zn. Škoda Fabia do řeky. Tam se převrátilo na levý bok. Ji i dítě převezli záchranáři k ošetření do nemocnice. Škoda byla vyčíslena na 40.000 korun.

O necelou hodinu později přijali policisté oznámení o dopravní nehodě na komunikaci mezi Opočnem a Pohořím. Řidiči nákladního vozidla s návěsem při stoupání začala na namrzlé vozovce ujíždět zadní část návěsu, která následně vyjela vpravo mimo silnici do příkopu. Na návěsu se zkoutil jeho rám, škoda byla odhadnuta na 110.000 korun.

Oznámení o další dopravní nehodě nákladního vozu s návěsem přijal operační důstojník po 13:00. Řidiči jedoucímu od Solnice směrem na Domašín při projíždění kruhového objezdu uklouzla zadní část tahače. Ten vyjel mimo silnici, kde porazil sloup veřejného osvětlení. Zde byla škoda odhadnuta na 20.000 korun.

Po 14:00 se na komunikaci mezi obcemi Tutleky a Kostelec nad Orlicí střetli řidiči vozů zn. Renault Trafic a Peugeot 306. Řidičku, jejího spolujezdce i řidiče z druhého auta odvezli záchranáři do nemocnice. Škoda této dopravní nehody byla vyčíslena na 105.000 korun.

Navečer, po 17:00, se na silnici č.I/14 mezi obcí Spy a Dobruškou střetl řidič vozu zn. Ford Mondeo s linkovým autobusem. Spolujezdec z osobního auta potřeboval lékařskou pomoc, záchranáři ho proto transportovali do nemocnice. Škoda této dopravní nehody byla vyčíslena na 105.000 korun.

U těchto i dalších událostí měli řidiči provedené dechové zkoušky s negativním výsledkem. V převažující většině řidiči nezvládli řízení kvůli nepřizpůsobení rychlosti jízdy povaze a stavu vozovky a povětrnostním podmínkámi.

Zhoršené povětrnostní podmínky meteorologové předpovídají i pro další dny, proto ty, kteří se chystají usednout za volant, nabádáme k opatrnosti.



por. Mgr. Alena Kacálková

17. ledna 2018

