Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

K nehodě musel vrtulník

CHRUDIMSKO - Motocyklista utrpěl vážná zranění.

ilustračníVčerejšího dne okolo půl sedmé hodiny večerní došlo mezi obcemi Lipina a Rabštejnská Lhota k vážné dopravní nehodě.

Devětačtyřicetiletý motocyklista, který jel ve směru na Rabštejnskou Lhotu, zřejmě nezvládl pravotočivou zatáčku a dostal smyk. Následně přejel do protisměru, kde se střetl s osobním vozem Hyundai. Po nárazu byl řidič motocyklu odmrštěn do levého silničního příkopu. Vzhledem k jeho zranění byl letecky transportován do Nemocnice v Hradci Králové. Při nehodě byla také zraněna spolujezdkyně (74 let) z vozidla Hyundai. Ta byla převezena do Nemocnice v Chrudimi. U řidiče osobního vozu (76 let) provedli kolegové na místě dechovou zkoušku s negativním výsledkem.

Celou nešťastnou událostí se nyní zabývají kolegové z dopravního inspektorátu. Celkové škody činí předběžně téměř 200.000 korun.

18. září 2018

por. Mgr. Jiří Tesař

tiskový mluvčí

vytisknout e-mailem Google+