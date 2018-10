Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jména z řetízku vedla k pachateli

BLANENSKO: Blanenským kriminalistům stačilo k vypátrání násilníka půldruhého dne.

Cesta z víkendové taneční zábavy v Kotvrdovicích se určitě natrvalo zaryla do paměti šestadvacetileté ženy. Hodinu po půlnoci vyprovodila svou kamarádku na autobusovou zastávku, odkud tato odjela se svým přítelem domů. Mladé ženě pak zbývalo jen pár stovek metrů do domu, kde měla přenocovat. Jenže po několika krocích se v její blízkosti objevil muž. Ten jí zacpal ústa a odvlekl na temné místo za kontejner s odpadem. Poškozená se bránila, násilníka poškrábala v obličeji a při potyčce mu strhla řetízek z bílého kovu. To se nakonec při vyšetřování pokusu znásilnění ukázalo jako stěžejní. Podařilo se jí také na krátkou chvíli vymanit ze sevření pachatele a volat o pomoc. Její volání uslyšela dvojice procházejících mužů, kteří se objevili na místě. Aniž by museli zasáhnout, pachatel se vylekal a z místa utekl. Žena, kterou agresor při potyčce zranil, musela být ošetřena v nemocnici. Při vyšetřování případu se pro blanenské kriminalisty stal hlavním vodítkem stržený řetízek s přívěskem, na němž byla vyryta dvě jména. Především analytická práce kriminalistů slavila poměrně brzy úspěch. Za půldruhého dne si tito mohli vyrazit pro pachatele. Paradoxně se pro něj vydal mimo jiné i kriminalista, který vyšetřoval jeho násilnické případy z přelomu století. Osmatřicetiletý muž za ně strávil ve vězení jedenáct let a následně čtyři roky ústavně léčil. Agresor, který se od jarních měsíců léčil ambulantně a pravidla léčby porušil, je nyní stíhaný vazebně.

por. Bohumil Malášek, 11. října 2018

Související dokumenty jména_1110.mp3

Velikost souboru:1,6 MB / formát MP3

