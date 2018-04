Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jízda pod vlivem alkoholu

DOBŘANY – Řidič řídil vozidlo, i přesto, že měl 2 promile alkoholu v dechu

Dne 3. dubna 2018 ve večerních hodinách usedl za volant svého vozu značky Škoda Felicia sedmadvacetiletý řidič, a to i přesto, že požil alkoholický nápoj. Policisté z obvodního oddělení Dobřany za ním jeli z ulice T. G. M., kdy pokračoval do ulice Lidická a dále ulicí Tř. 1 máje, až na parkoviště u prodejny Penny, kde muže s vozidlem zastavili. Policisté řidiče zkontrolovali, kdy na výzvu předložil veškeré doklady potřebné k řízení a provozu vozidla, dále při podezření byl vyzván k provedení dechové zkoušky, se kterou souhlasil. První výsledek měření ke zjištění alkoholu v dechu ukázal pozitivní výsledek 2,01 promile alkoholu v dechu, opakovaná zkouška ukázala výsledek 2,19 promile alkoholu v dechu. Řidič se dále podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Za spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky by mohl řidiči hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

