Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Již 9. policejní akce na tržnicích v Karlovarském kraji

KARLOVARSKÝ KRAJ – Boj s drogovou kriminalitou pokračuje.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje pokračuje v boji proti drogové kriminalitě, a to především v příhraničních tržnicích, jenž jsou nejproblematičtější oblastí. V současné době je výkon služby Policie České republiky rozdělen do dvou úrovní. Předně jsou prováděny jednorázové velké preventivní akce.

Již devátá akce tohoto typu se od začátku letošního roku uskutečnila ve čtvrtek dne 27. září 2018. Přes pět desítek policistů z pořádkové, dopravní a cizinecké policie včetně psovoda se specializovaným služebním psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek zkontrolovali tržnice na Chebsku, a to na Svatém Kříži a v Chebu. Dále zkontrolovali také tržnici na Sokolovsku, a to v obci Hraničná. Policisté zkontrolovali více jak 150 osob a 20 vozidel. V sedmi případech uložili pokutu za spáchaný přestupek v dopravě nebo za přestupek dle zákona o pobytu cizinců na území ČR, a to z důvodu nepředložení dokladu opravňující je k pobytu na území ČR nebo byl jejich doklad propadlý, tudíž neplatný.

VIDEO Z POLICEJNÍ AKCE ZDE

Druhá úroveň výkonu služby spočívá v každodenní přítomnosti uniformovaných složek Policie ČR na asijských tržnicích a jejich blízkém okolí. Cílem tohoto opatření jsou systematické kontroly osob a objektů nacházejících se na těchto tržnicích, a to z důvodu předcházení a odhalování protiprávního jednání souvisejícího s držením či distribucí omamných a psychotropních látek.

nprap. Kateřina Krejčí

3. 10. 2018

vytisknout e-mailem Google+